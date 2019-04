Kim: Ju tregoj shakanë mizore të vajzës sime 5-vjeçare për 1 Prill

Ju sugjerojme

Kim Kardashian ka rrëfyer rrengun e tmerrshëm që vajza e saj 5-vjeçare kishte menduar për ditën e gënjeshtrave (1 Prill). 38-vjeçarja tregoi për revistën “ELLE” se North kishte planifikuar të trembte babain e saj Kanye West me një skenë të improvizuar që ngjasonte si të ish një film i keq horror.

“Ajo mori ketchup-in dhe më kërkoi që ta përhapte mbi mua në banjë. Pastaj më kërkoi të shtrihesha. Mendova se po luante, ndoshta do të thoshte se isha lënduar, por jo. Ajo i mësoi vëllait Saint sesi të qante dhe të bërtiste “Mami ka vdekur!””– rrëfeu Kim.

Ajo u shpreh më tej se hovi i vogëlushes u ndërpre nga Kanye, i cili i tha se rrengu i menduar nuk ishte aspak për të qeshur. “Kanye nxitoi me vrap lart dhe u tha: “Fëmijë kjo nuk është për të qeshur. Kjo nuk është një shaka e mirë”. Unë isha plotësisht dakord.”

Së fundmi është bërë me dije se çifti do të bëhen prindër të një fëmije të katërt, i cili do të vijë në jetë nga nënë surrogate, ashtu sikurse ka ardhur edhe fëmija i tyre i tretë. Kim u shpreh pak ditë më parë se kishte menduar që djalit t’i vendoste emrin e të vëllait, Rob.

Etiketa: Kanye West