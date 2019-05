Kim Kardashian iu heq 17 të burgosurve dënimin me burg të përjetshëm

Ju sugjerojme

Kim Kardashian ka vërtetuar se po i qëndron besnike premtimit të saj për të luftuar për reformën e burgjeve. Ylli i serialit televiziv “Keeping Up With Kardashians” mësohet se ka punuar përgjatë 3 muajve të fundit që 17 të burgosurve për drogë, që janë shkelës për herë të parë, t’u hiqet dënimi me burg të përjetshëm. Avokatja personale e Kim, Brittany K. Barnett dhe këshilltarja e “The Decarceration Collectiveha”, Miangel Cody e kanë cilësuar 39-vjeçaren si mjaft të përkushtuar në këtë çështje.

“Kim është financuese dhe përkrahëse e fushatës 90 Days of Freedom, pjesë e First Step Act, që Trump nënshkroi tek ligjet vitin e kaluar” – u shpreh Cody. “Kim siguroi mbështetje financiare për të mbuluar shpenzimet ligjore në mënyrë që ne të mund të udhëtojmë në vendin tonë. Marrëdhëniet tona me klientët tanë nuk përfundojnë kur ata lirohen. Kim është me të vërtetë e përkushtuar në këtë çështje. Po punoj personalisht me të, i jam me të vërtetë mirënjohëse” tha Barnett.

Etiketa: Kim Kardashian