Kim Mehmeti: Rama s’ka frikë opozitën, por të vertetën për veten

Ju sugjerojme

Analisti i njohur shqiptar i Maqedonisë së Veriut, Kim Mehmeti tha se Edi Rama nuk e ka frikë opozitën por të vertetën për veten e tij.

Duke folur në Ora News, ai i krahasoi politikanët me prostitutat në shtëpitë publike.

“Kryeministri i Shqipërisë edhe po të dojë nuk del nga politika sepse shumë nga burrështetasit tanë janë si ato prostitutat në shtëpinë publike. Dalja e tyre nga aty nuk varet nga dëshira e tyre, por kur do të vendosë “pronari” që ti japë lejë. Ai e bën kur e shikon që nuk ka dobi ndaj tyre. Andaj ajo që është më e çuditshme, është se aq shumë janë përzier gjërat saqë nuk mund ta kuptoni në Shqipëri sa politika e drejton krimin, apo krimi e ka kapur peng politikën. Kur këto gjera e humbasin kufirin, atëherë aty nuk keni më shtet, po keni banda që e konsideron popullin si argat të vet, që një herë në 4 vjet të japin votat dhe këtu përfundon gjithë forca e qytetarit”, tha Kim Mehmeti.

Më tej ai tha se politikanët e pasur janë thjesht hajdutë.

“Unë mendoj se e para që dështoi politika e shqiptarisë është se politika u kuptua si biznesi më fitimprurës, ku nuk duhet të investosh asgjë dhe të fitosh aq shumë saqë sikur je ndonjë nga ata sheikët që ke ato puset e naftës. Nëse e vëreni të gjithë politikanët tanë janë bërë milionerë. Nëse i shtroni një pyetje si dhe ku, ata thonë jemi marrë me politikë. Me politikë mund të pasurohet vetëm hajduti. Nuk mundesh me 2 mijë euro pagë mujore. Të gjithë ata kanë vila që kushtojnë me miliona, kanë pasuri. Në jetë nuk kanë asgjë përveçse janë marrë me politikë. E them publikisht, me politikë mund të pasurohet vetëm hajduti, jo i ndershmi. I ndershmi nga politika mund të jetojë dhe të ketë një nivel më të mirë të jetesës”, u shpreh Kim Mehmeti.

Etiketa: Kim Mehmeti