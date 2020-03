Kina rihap restorantet dhe dyqanet, 70 mijë persona të shëruar nga 81 mijë të infektuar

Ju sugjerojme



Evropa dhe Shtetet e Bashkuara janë tashmë vendet që po izolojnë bizneset nga paniku i koronavirusit, ndërsa në Kinë është ulur dukshëm numri i rasteve të reja me koronavirus, duke rikthyer shpresat te konsumatorët vendas.





Ditën e mërkurë, qendrat tregtare dhe restorantet u lejuan t’u shërbejnë qytetarëve nëse përmbushin standardet strikte për mbrojtjen nga infeksionet. Rigjallërimi i bizneseve shihet si thelbësor për ekonominë kineze, kur vetëm në dy muajt e parë të vitit mësohet se rreth 5 milionë banorë humbën vendin e punës për shkak të epidemisë.









Epidemia e koronavirusit në Kinë që nga fundi i dhjetorit ka infektuar mbi 81 mijë persona në total, 70 mijë janë shëruar dhe 3,240 veta kanë humbur jetën.

Megjithatë, numri ditor i pacientëve të rinjë që paraqiten me simptoma ka zbritur nën 20, thuajse të gjithë të prekurit tashmë të ardhur nga jashtë. Përmirësimi radikal i situatës ka bërë që autoritetet të mendojnë tërheqjen e gati 42 mijë mjekëve dhe infermierëve të thirrur në detyrë në provincën e Hubeit në kulmin e epidemisë në janar dhe shkurt.

Ekipe të vogla të njohura me kushtet dërgohen të ndajnë përvojën me kolegët e tjerë nëpër botë që tani përballen me krizën.

