Kina s’do jetë vendi me popullsinë më të madhe, ja kush do kryesojë

Kina dhe India aktualisht përbëjnë rreth 37% të popullsisë globale prej rreth 7.7 miliardë njerëzish. Kina aktualisht ka rreth 1.4 miliardë njerëz dhe India 1.3 miliardë.

Por, sipas raportit të OKB-së për Perspektivat e Popullsisë 2019 të publikuar të hënën, nga viti 2027 dhe deri në vitin 2050, India do të ketë më shumë njerëz sesa Kina.

“Midis 2019 dhe 2050, në 55 vende ose zona popullsia do ulet me të paktën 1%,”- u tha në raport, kryesisht për shkak të niveleve të ulëta të pjellorisë dhe në disa raste edhe të numrit të madh të emigracionit.”Popullsia e Kinës parashikohet të tkurret me 31.4 milionë, ose 2.2 %.”

