Kjo është shifra e çmendur e bizhuve që vendosi Alketa Vejsiu në Sanremo

Ju sugjerojme

Prezantimi i Alketa Vejsiut në Sanremo, vijon që të prodhojë lajme, e këtë herë vëmendjen e kanë marrë bizhuteritë që ajo vendosi në natën e tretë të muzikës italiane.

Pavarësisht se paraqitja e sa skenike s’kishte vend për komente negative, bizhutë e saj duket se kanë pasur një vlerë të çmendur.









Nëse bëjmë një përllogaritje të thjeshtë, të gjitha stolitë e Alketës kapin shifrën prej 220,500 Euro.

Varesja 88,000€

Byzylyku – 25,000€

Vathët – 85,000€

Unaza – 22,500€

Duhet thënë se moderatorja ka bashkëpunuar me kompani të ndryshme, dhe me siguri nuk i ka blerë të gjitha këto bizhu, megjithëse me suksesin që po korr, nuk do ta kishte problem një shumë të tillë.

Nga ana tjetër edhe dy fustanet e Alketës tërhoqën vëmendjen, njëri i stiluar nga Dolce Gabana, dhe tjetri nga stilisti i njohur shqiptar, Valdrin Sahiti.

Etiketa: Alketa Vejsiu