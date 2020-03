Kjo nuk është periudha më e mirë/ Parashikimi i yjeve për sot

Ju sugjerojme



Dashi





Është e rëndësishme që gjatë kësaj të diele të ndaloni dhe të pushoni pak. Keni akumuluar shumë stres gjatë kësaj jave, kjo për shkak të bashkëpunëtorëve tuaj. Mundohuni që të rigjeni ekuilibrin me veten dhe të tjerët.









Demi

Do keni mendime mjaft të frytshme, ku do të keni mundësi që të mendoni për të ardhmen. Është momenti i duhur për të bërë diçka të tillë, duke qenë se raporti në çift është konsoliduar. Bëni mirë që të veproni para se Saturni të hyjë në shenjën tuaj dhe t’iu bezdis.

Binjakët

Duke nisur nga kjo e diel e deri në mesin e muajit prill, do ju duhet që të bëni zgjedhje të rëndësishme sa i takon jetës tuaj. Mos u nxitoni, por merrni gjithë kohën që ju duhet për të menduar se çfarë është më mirë për ju. Saturni do të ketë ndikim të favorshëm dhe do ju udhëheqë drejt drejtimit të duhur.

Gaforrja

Pranvera po troket dhe bashkë me të edhe zhvillime pozitive. Jeni shumë më të qetë në raport me javët e kaluara dhe kjo gjë do të bëjë që të përballoni disa probleme më mirë.

Luani

Nuk janë ditë shumë të favorshme, përkundrazi, do të jenë të mbushura me probleme dhe shqetësime. Në punë, jeni në mes të një situate të komplikuar, kështu që merrni kohë për të menduar se si do të veproni.

Virgjëresha

Do të nisë për ju një fazë shumë e favorshme, sidomos pasi keni kurajo për të vendosur në diskutim gjithçka dhe për të hedhur hapa të guximshëm. Fatmirësisht çdo nismë e juaja do ju çojë në drejtimin e duhur.

Peshorja

Do të ndiheni të hidhëruar, të fyer dhe të zhgënjyer. Duke nisur nga e diela do të ndiheni të mbyllur në raport me personat e tjerë. Tensioni që do të ndjeni, shumë shpejt do të sheshohet, duke ju lejuar që të veproni.

Akrepi

Kjo nuk është periudha më e mirë e jetës tuaj, por pa dyshim është një periudhë përmirësimi. Duhet të kapërceni edhe ndonjë frikë tuajën, në mënyrë që më në fund të shikoni dritë. Kini më shumë besim në vete.

Shigjetari

Horoskopi i kësaj të diele ju fton që të pushoni, pasi keni qenë hiperaktiv, ndaj mundohuni që të qetësoheni, pasi keni vërtetë nevojë. Një e diel e paqtë është ajo që ju duhet për tu përballur me problemet brenda mureve të shtëpisë.

Bricjapi

Ju pret një ditë mjaft pozitive dhe optimiste, edhe pse mund të përballeni me situata të vështira. Do të donit të mendonit për të ardhmen dhe të bëni projekte, të cilat do ju ndihmojnë për tu ngushëlluar.

Ujori

Jeni shumë të turbullt dhe personaliteti juaj do të ndryshojë në varësi të këtyre luhatjeve të dhunshme, shkruan noa.al. Mundohuni që të kuptoni se çfarë ka realisht rëndësi për ju sot, dhe jo çfarë kishte dje apo mund të ketë nesër.

Peshqit

Në dashuri duhet të ndaloni dhe reflektoni. Ndërsa në punë, ky është një moment frenetik. Këshillohet që të mos lodheni shumë.

