“Klasike”/ Tirana triumfon ndaj Vllaznisë (VIDEO)

Ka përfunduar në Loro Boriçi sfida më e shumë pritur e kësaj jave, ajo mes Vllaznisë dhe Tiranës. Atmosfera nuk ka munguar në “kryeqendrën e veriut”, ku përveç tifozëve vendas, të shumtë kanë qenë edhe ata “fanatics”.

Pjesa e parë ka nisur me vendasit të cilët në minutën 8′ kanë pretenduar për penallti, ku Çelhaka shtyu Sinjon brenda zone, por asgjë për arbitrin Jorgji. Pjesa e parë u mbyll me rrjeta të paprekura, por me disa raste nga të dyja skuadrat.



Në pjesën e dytë ishin kryeqytetasit që zhbllokuan rezultatin me Halilin në minutën 58’ dhe vetëm një minutë më pas, Ngoo dyfishon shifrat, duke marrë 3 pikë të vlefshme në transfertë.



