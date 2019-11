Klaudia Pepa, së shpejti pjesë e televizionit italian (Foto)

Ju sugjerojme

Balerina e njohur Klaudia Pepa po zhvillon tashmë prej disa vitesh karrierën e saj artistike jashtë kufijve. Të qenurit në vitin 2015 konkurrente në spektaklin e talenteve “Amici”, i ofroi mundësi shumë të mira për t’u njohur si emër edhe në Itali.

Por, Klaudia duket se nuk ka ndërmend të ndalet. Ajo u ka komunikuar ndjekësve përmes një postimi në rrjetin social “Instagram” se, së shpejti do të jetë pjesë e një prej televizioneve më të ndjekur në Itali, duke preferuar që emrin e tij ta ruajë për më vonë.









“Muaji nëntor është muaji i zjarrit për mua. Së shpejti do ju tregoj se në cilin program televiziv do më shihni”-ka shkruar Klaudia krahas një fotoje të publikuar, ku shihet e veshur me një fustan ngjyrë floriri teksa në sfond pikaset një copë së cilës i është vendosur flaka.

