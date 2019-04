Klaudia shfaqet tejet sensuale, mirëpo ndjekësit e kritikojnë (Foto)

Ju sugjerojme

Balerina e njohur Klaudia Pepa, e cila është zhvendosur tashmë prej disa kohësh në Itali, nuk ngurron të ndajë me ndjekësit e saj foto apo video provokuese. Së fundmi, ajo ka postuar në rrjetin social “Instagram” një fotografi ku shfaqet mbi një varkë e veshur me trupore. Ndonëse Klaudia shfaqet tejet sensuale, ndjekësve u ka tërhequr vëmendjen çanta e vogël e saj.

“Pse duhej ajo çantë me rrobat e banjës? Kjo çanta që ke varur ti është njësoj si të shkosh me taka në plazh me rërë. Ku është sensi i çantës me rrobat e banjës?” ishin disa nga komentet që moderatorja mori në foton e publikuar.

Etiketa: instagram