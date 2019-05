Klea flet për shtatzëninë: Më ka dalë nami se mashtroj, por…

Ju sugjerojme

Klea Huta ka folur së fundmi rreth aludimeve se së shpejti do të bëhet nënë për herë të parë. E ftuar në emisionin “Rudina”, Klea ka hedhur dritë rreth shtatzëninë së komentuar.

Ajo nuk ka ngurruar t’i bëjë “pritë” edhe mosbesuesve, të cilët do t’i justifikonin mendimet e tyre me deklaratën e dikurshme të Kleas tek po i njëjti emision, ku e mohonte kategorisht lidhjen e saj me Elgit Dodën.

“Më ka dal nami që tek ti Rudina them “Jo”sot dhe nesër del “Po”. Por, këtë herë realisht është “Jo””-ka thënë Klea, e cila ka zbuluar edhe sesi u ndje kur lexoi lajmet nëpër portale. “Ma keni ndjell këtë muhabet. E di për çfarë u shqetësova? Veç për faktin që kur të ndodh vërtetë nuk do të ketë atë impaktin që duhet të marrë realisht.”

Ajo ka treguar më tej se çfarë do të preferonte të kishte në të ardhmen. “E para të jetë me shëndet, po dua një vajzë. Por edhe djalë…se kur të shoh këtë videon në të ardhmen do më thotë ti nuk më deshe mua”– ka thënë ajo duke qeshur.

Etiketa: Elgit Doda