Klement Balili nuk shkon në gjyq, dështon sërish seanca

Ju sugjerojme

Gjykata e Apelit të Krimeve të Rënda ka shtyrë për në 11 shtator seancën ndaj Klement Balilit. Seanca dështoi pasi mungonte në gjyq Balili dhe avokatit i tij mbrojtës, Theodhori Sollakut.

Gjykata e Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda e ka dënuar Balilin me 15 vite burg, por duke qenë se ai përfitoi gjykim të shkurtuar, do të vuajë dënimin me 10 vite burg. Balili nuk e ka pranuar këtë dënim, duke e apeluar, me pretendimin se gjykata nuk ka prova kundër tij. Klement Balili akuzohet për trafik ndërkombëtar droge, madje cilësohet edhe si “Eskobari i Ballkanit”.

Si u zbulua kush ishte Klement Balili?

Mediat greke në 2016 pohuan se një sasi prej 700 kilogramë Cannabis Sativa që u sekuestrua asokohe në vendin Helen, i përkiste Klement Balilit, të cilin e quajtën edhe “Escobari i Ballkanit”. Hetimi ndaj Balilit në Greqi, është bërë nga “DEA” amerikane dhe policia greke. Në këtë hetim, DEA e policia greke, janë asistuar edhe nga policia shqiptare. Balili është pronar i disa bizneseve duke filluar nga “Santa Quaranta” në Sarandë, hotel Olivia në bregdetin e Butrintit, ndërkohë që së bashku me vëllezërit e tij ka qenë pronar i shoqërisë së sigurisë private “Balili shpk” në qarkun e Vlorës dhe disa bizneseve të tjera.

Etiketa: Balili nuk shkon në gjyq