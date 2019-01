Klement Balili shfaqet modest: S’jam Eskobari i lagjes time, jo më i Ballkanit

Klement Balili është shfaqur modest sot para gjykatës, në seancën e vendosjes së masës së sigurisë. Mapo mëson se ai ka folur pak, duke u shprehur se; nuk është Eskobar i lagjes së tij, jo më i Ballkanit, sic e kanë cilësuar mediat dhe ish-ambasadori amerikan, Lu.

Balili i ka kërkuar Gjykatës së Krimeve të Rënda gjykim të shkurtuar, por nuk ka pranuar provat që ka paraqitur Prokuroria duke thënë se është i pafajshëm. Dosja e Balilit do kalojë për shqyrtim në Gjykatë dhe ai pritet të përballet me 4 akuza. Para Gjykatës Klement Balili ishte i qeshur. “Nuk jam Eskobari i lagjes time dhe jo më i gjithë Ballkanit”, ka deklaruar ai, pas kërkesës për gjykimin të shkurtuar. Edhe avokati i Balilit ka mohuar akuzat e ngritura nga Prokuroria e Krimeve të Rënda duke thënë se kërkesa për gjykim të shkurtuar nuk do të thotë pranim i fajit.

Ndaj Klement Balilit rëndojnë akuzat për “Trafik Narkotikësh”, “Grup i Strukturuar Kriminal”, “Pastrim i produkteve të veprës penale” dhe Mosjustifikim i të “ardhurave”. Ai rrezikon deri në 17 vite burg nëse shpallet fajtor. Gjykimi i shkurtuar ul menjëherë 1/3 e dënimit, por mbetet për t’u parë nëse kërkesa do pranohet nga Gjykata.

Klement Balili u vetdorëzua në Polici në datën 15 janar. Ai u soll nga Delvina drejt Tiranës me makinën e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë Ardi Veliu.

Fakti që u vetdorëzua pritet të sjellë të tjera lehtësira për Balilin./gazetamapo.al/