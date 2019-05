Balliu nga burgu tek Astiri: Rama s’ka b*** të shembë shtëpitë tuaja

Ju sugjerojme

Pak orë pas lirimit nga paraburgimi, ish-deputeti i Partisë Demokratike, Klevis Balliu është kthyer sërish te “Astiri”, duke iu bashkuar protestës së banorëve. Mesditën e sotme Gjykata e Tiranës dha masën “detyrim paraqitje” për Balliun, i cili u prangos dy ditë më parë me akuzat për “Kundërshtim me dhunë të punonjësve të policisë”, “Prishje e qetësisë publike”, etj.

Klevis Balliu iu tha protestuesve se dy ditë burg janë pak për kauzën e tyre të drejtë. “Edi Rama nuk vjen dot për një takim në Unazës e Re. Ai s’ka bythë të prishë shtëpitë tuaja”, tha Balliu.

Ish-deputeti demokrat u kërkoi gjithë shqiptarëve të bashkohen në protestën e madhe të 11 Majit në Bulevardin Dëshmorët e Kombit. “Ne do të përballemi me këdo që tenton t’ju dhunojë ju”, vijoi ai. Ndërsa banorët që protestojnë prej 6 muajsh e pritën me entuziazëm Balliun duke shpërthyer në thirrje: “Klevis ti je hero, gjithë Unaza ty të do!”

