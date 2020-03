Klubi italian njofton lajmin, futbollisti është prekur me koronavirus

Ju sugjerojme



Një tjetër lajm i trishtë vjen nga Serie C. Klubi i Vis Pesaros ka konfirmuar se një nga lojtarët e tyre ka dalë pozitiv gjatë testeve me koronavirus. Klubi doli me deklaratë zyrtare ku shkruan se një nga anëtarët e stafit është diagnostikuar me koronavirus, pavarësisht se nuk kishte shfaqur simptoma.

Nuk dihet nëse ka infektuar gjithë ekipin. Serie C është anuluar deri më 3 prill. Shteti fqinj është gjunjëzuar, pasi janë prekur me koronavirus rreth 10 mijë persona.









