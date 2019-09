Klubi iu dha darkë, lojtarët tapë bënë aksident, kapiteni mbyll sezonin

Kapiteni i Derby Country, Richard Keogh ka mbyllur sezonin para kohe, për shkak të një aksidenti ku u përfshi me makinë, teksa ai ishte pasagjer dhe në timon ishte shoku i tij i skuadrës, Tom Lawrence.

33-vjeçari ka marrë një dëmtim të rëndë në gju dhe nuk do të jetë në gjendje të zbresë në fushë deri në fund të sezonit.

Derby County captain Richard Keogh is out for the season – after being injured in a car crash.

The 33 year-old was a passenger in the car that Tom Lawrence was driving on Tuesday night.

Keogh has severely injured his knee. pic.twitter.com/KTKNWZPdwU

— BBC Radio Derby (@BBCDerby) September 26, 2019