Koha për zgjedhje tek Milan, Giampaolo ka vetëm një dilemë

Duke qenë se tashmë merkato hyrëse është formësuar dhe mbeten për t’u sqaruar emrat që janë më të mundshëm për tu larguar, tek Milani është koha për të bërë vlerësimet e duhura. Këtë do e vendosë trajneri Marco Giampaolo.

Në prezantimin e djeshëm Maldini e tha qartësisht për balancimin e buxhetit që mbetet prioritet dhe Donnarumma nuk do të preket edhe pse nevoja për para është shumë e madhe.

Në këtë pikë mbetet për t’u vlerësuar e ardhmja e Suso. Spanjolli pëlqehet nga trajneri, mirëpo duhet parë me kujdes vendosja e tij në fushë, për faktin se në sulm te Milani i ri do të jetë Piatek, i shoqëruar me Andre Silva, sipas të gjitha gjasave.

Për këtë, largimi i Suso do të ishte një mundësi për të arkëtuar disa para ekstra, por këtë do e vendosë vetë Giampaolo këto ditë dhe do jetë ky vendimi i parë i vërtetë që trajneri do të marrë.

Etiketa: Koha për zgjidhje