KOKAINA/ Në port mbetet orizi, trafikantët zhduken: Po ju ndjekin!

Ju sugjerojme

Plot 137 kg kokainë ishte nisur nga Ekuadori për në portin e Durrësit, e futur në dy kontenierë me banane. Porosia e “bananeve” ishte bërë nga Gentian Malindi, biznesmen në Durrës, pronar i një anije peshkimi, me precendent të mëparshëm në trafikun e drogës.

DEA amerikane kishte informacion të saktë për këtë ngarkesë të madhe droge që ishte nisur në gusht nga Ekuadori. Ajo, bashkë me policinë greke zbuluan drogën në portin e Pireut, pasi linja e anijes ishte Ekuador-Pire-Durrës. Ata kontrolluan kontenieret, sekuestruan drogën dhe pakot i mbushën me oriz. Selicës pako i vendosën edhe GPS. Më pas u koordinua puna me autoritetet shqiptare. Kjo për shkak se duhej të bëhej dorëzimi i kontrolluar i mallit në mënyrë që të arrestoheshin trafikantët.

Burimet për gazetën “Mapo” thanë se kontenierët mbërritën në portin e Durrësit më 17 shtator. Malindi nuk shkoi për ti zhdoganuar kontenierët por dërgoi dy persona për të marrë pakot fshehurazi lenden narkotike. Ata janë Adrian Bega, punonjës sigurie në portin e Durrësit, dhe Altin Myslihaka, peshkatar. Të dy kanë ngarkuar pakot në një makinë “Audi” me targa të huaja në drejtimin e të cilës ishte Gentian Malindi. Sapo ka mbërritur tek Shkembi i Kavajës, Malindi ka marrë një telefonatë ku dyshohet se është sinjalizuar: “Kujdes po ju ndjekin!”

Ata janë ndaluar në një hotel pranë Shkëmbit të Kavajës, kanë kontrolluar pakot, të cilat brenda nuk kishin kokainë por oriz. “Pakot nuk ishin mbështjellë me këtë veshje, mos flisni më, po na përgjojnë”, – i ka thënë Gentian Malindi dy shokëve të tjerë. Më pas Malindi u arratis, ndërsa policia ka vënë në pranga Begën dhe Myslihakën.

Ka dyshime të forta se operacioni ndërkombëtar i drogës që kryhej nën mbikëqyrjen e DEA-s amerikane është dekonspiruar në Shqipëri.

Autoritetet greke dhanë informacion të saktë për kokainën dhe i kërkuan policisë shqiptarë që ta linte të shkonte ne destinacion, në mënyrë që të kapej “koka” e trafikut të kokainës dhe të zbulohej gjithë rrjeti i narko-trafikut.

Ka dyshime se nga policia shqiptare rrodhi informacioni se në Durrës kishte mbërritur një sasi e madhe kokaine.

Aktualisht në portin e Durrësit janë vetëm disa pako me oriz.

“Mapo” ka mësuar se kokaina ka ardhur nga Greqia në Shqipëri me procesverbal. Ç’ka do të thotë se policia greke e ka sjellë vetë drogën në rrugë tokësore, dhe në kufi i është dorëzuar me procesverbal autoriteteve shqiptare.

Pyetja që shtrohet është: Kush qendron pas këtij trafiku të madh kokaine? Kush i dekonspiron operacionet që iniciohen nga autoretet e huaja?!

Ky është rasti i dytë që kapet sasie e madhe kokaine. Në 2017 mbërritën në Durrës 613 kg kokainë në kontenierët e bananeve. Edhe atëherë u arrestua një shofer dhe një magazinier. Ndërsa pronari i kompanisë, Arber Çekaj u ekstradua nga Gjermania këtë muaj. Edhe sot e kësaj dite nuk dihet se për llogari të kujt, Cekaj solli në Shqipëri 613 kg kokainë.

/MAPO.AL

*Në foto Gentian Malindi dhe pershkrimi i biznesit te tij ne faqen e QKR

Etiketa: 137 kokaine