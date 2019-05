Kombëtarja, dëmtohen 3 lojtarë, Edy Reja bën ndryshime në formacion

Ju sugjerojme

Kombëtarja do të pësojë disa ndryshime në listën për ndeshjen e programuar në 8 qershor ndaj Islandës dhe ndaj Moldavisë në 11 qershor. Ka qenë Binaku ai që është dëmtuar me ekipin e tij Norkoping në ligën suedeze.

Nga ana tjetër edhe vlonjati Mumushaj ka shfaqur probleme fizike gjatë grumbullimit dhe e ka të pamundur rikuperimin.

Ndërkohë, edhe Marash Kumbulla, për shkak të angazhimeve të tij me Veronën, do të bashkohet vetëm në datën 3 qershor, por me kombëtaren U-21 për transfertën ndaj Turqisë. Reja kështu humbet 2 lojtarë për këto sfida të rëndësishme.

Etiketa: demtohen 3 lojtare te kombetares