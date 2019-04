Kombinati u përmbyt nga shiu, Veliaj akuzon PD dhe LSI

Ju sugjerojme

Mjaftuan pak minuta reshje shiu sot në Tiranë që për një kohe të shkurtër një nga rrugët në zonën e ish-Kombinatit të përmbytej duke shkaktuar probleme të medha në qarkullimin e automjeteve. Kjo situatë solli akuza politike nga ish-opozita, ndërsa Bashkia e Tiranës u përgjigj duke akuzuar pikërisht PD dhe LSI kur ishin në pushtet.

Bëhet fjalë për projektin japonez të kanalizimeve, të cilin Bashkia e Tiranës thotë se e ka bllokuar qeveria e kaluar,ndërsa shton se fondet janë vjedhur. Ishin ish-kryeministri Sali Berisha dhe Petrit Vasili i LSI që akuzuan bashkinë për propagandë me investimet teksa Rruga “Misto Mame” u përmbyt nga reshjet. Por në një reagim, Bashkia e Tiranës thotë se ishin pikërisht drejtuesit e opozitës të tanishme qe në atë kohë e bllokuan projektin.

Reagimi i Bashkisë së Tiranës

“Dy zyrtarë të PD dhe LSI, alternativa e vetme e të cilave për qytetarët është të mbjellin dhunë dhe shkatërrim në qytet, na u shfaqën sot gjoja të “shqetësuar” pse rreshjet e dendura të shiut që ranë në pak minuta në Tiranë vështirësuan qarkullimin në një nga rrugët e Kombinat.

Sali Berisha dhe Petrit Vasili e dinë më mirë se kushdo tjetër arsyen pse në zonën e “Misto Mames”, pati probleme me kanalizimet. E dinë mirë sepse ata janë bllokuesit kryesorë të projektit japonez, që do të përmirësonte rrjetin e kanalizimeve të Tiranës, duke përfshirë edhe zonën e Kombinatit.

Sali Berisha dhe Petrit Vasili e dinë më mirë se kushdo tjetër këtë sepse të paktën 3 ish zyrtarë të Ministrisë së Transporteve (në kohën kur qeverisnin bashkë), janë kallëzuar dhe janë në ndjekje penale pikërisht për shpërdorimin e fondeve të projektit japonez, i cili duhet të kishte përfunduar në vitin 2014.

I kujtojmë Sali Berishës dhe Petrit Vasilit se me vjedhjen e fondeve të projektit që do ta bënte Tiranën me kanalizime, ish zyrtarët e tyre i kanë shkaktuar shtetit një dëm prej 21 milion eurosh.

Bashkia e Tiranës po vijon me intensitet të plotë investimet në kanalizimet e qytetit, por sidomos në përmirësimin e shërbimit me ujë të pijshëm për qytetarët. Tirana ua ka treguar me kohë vendin kujtdo që si alternativë ka vetëm gjumin, e këtë do ta tregojë edhe në zgjedhjet e ardhshme”, thuhet në reagimin zyrtar të Bashkisë.

