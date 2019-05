Komenti epik i politikanit, ja pse gjithë rrjeti po qesh me të

Ju sugjerojme

“Fantastike! Të lumtë BBC”, kështu e nis lajmin gjigandi informatik britanik, duke u tallur me një politikan që ka komentuar postimin e vet duke i bërë lëvdata vetes.

Bëhet fjalë për një politikan australian, i quajtur Angus Taylor, deputet liberal dhe minisër energjie. Përmes një njoftimi në facebook të hënën, ai njoftoi se janë shtuar 1 mijë hapësira parkimi në stacionin hekurudhor në New South Wales.

Lajmi është përshëndetur nga shumë ndjekës në Facebook, por disa përdorues me syshqiponjë kanë vërejtur se Z. Taylor kishte lavdëruar veten nga llogaria e tij. Ai shkruante në koment”Fantastike! Një punë e mirë. Bravo Angus”.

Ekipi i tij e fshiu këtë gafë, por gjithsesi nuk fshiu dot gjithë atë hov të madh njerëzish që tashmë tallen me politikanin. Ata vazhdojnë ta riprodhojnë këtë koment epik duke demaskuar në këtë mënyrë edhe maninë që kanë tashmë politikanët në mbarë botën për komente, like e share në facebook. Kjo, mund të jetë edhe gafë e stafit të tij që mirëmban faqen. Zëdhënësi i tij mund të ketë dashur ta bëjë komentin nga profili personal, por dashje ka shkruar nga faqja që menaxhon. Pra nga faqja zyrtare e ministrit. Gjithsesi si do të jetë njerëzit nuk e kanë kursyer ironinë….madje as media! /MAPO.al