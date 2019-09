Komenti racist ndaj Lukakut, analisti dëbohet nga emisioni (VIDEO)

Komentet raciste ndaj Lukakut, i kanë kushtuar shtrenjtë analistit italian, Luçiano Pasirani. Televizioni “TopCalcio24” mori vendimin për ta dëbuar, pas deklaratës së Pasiranit i cili u shpreh:

“Unë nuk shoh në asnjë skuadër futbolli në Itali një lojtar si Lukaku. Nuk shoh te Juventus, Milan, Inter, Roma, Lacio, etj. Është nga më të fortët në fushë. Mua më pëlqen tmerrësisht shumë. Përse? Sepse është në nivelin e Zapatës. Këto kanë diçka më tepër se të tjerët. Kjo gjë i konfuzon skuadrat, sepse janë përballë njeri-tjetrit. Lukaku mund të bjeri në tokë, vetëm nëse mban 10 banane në brez dhe ia ofron”.

Drejtori i televizionit, Fabio Ravecani doli menjëherë në transmetim pas këtyre komenteve dhe kërko falje para se tregonte se Pasirani nuk do të lejohej më që të punonte në televizion.

Italian pundit Luciano Passirani praises @RomeluLukaku9 saying he’s never seen a player of his quality at neither #Inter, #Milan or #Juventus before ending it with “only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”pic.twitter.com/Nv8t8yF9aA

