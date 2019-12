Komisioneri i BE: Mund të ketë tërmete të tjerë. Rama: Aman mos e thoni këtë

Në një moment gjatë fjalës së tij, Janez Lenarčič, ka deklaruar se do ta inkurajonte Ramën që të shikonte fazën e rindërtimit në një pjesë më të gjërë, sepse mund të ndodhin tërmete edhe në të ardhmen.









Pas kësaj deklarate, Rama ka ndërhyrë duke i ndërprerë fjalën komisionerit dhe në formë batute ka pohuar se nuk duhet at thotë këtë pasi do të mbetet në lajme.

Komisioneri: Do t’ju inkurajoja zoti kryeministër që ta shikoni fazën e rindërtimit në një pjesë më të gjërë, se mund të ketë tërmete edhe në të ardhmen.

Rama: Aman mos e thoni këtë gjë se do të ngelet në lajme. Nuk do të ketë tërmete. Ne nuk do të parandalojmë tërmete por mund të parandalojmë dëmtime më të shumta. Më falni që ju ndërpreva po këtu njerëzit janë të gjithënën tension, prandaj nuk do doja aqë të kapej a jo fjali e juaja përsa i përket asaj çfarë përfaqëson BE.