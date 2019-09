Komisioni i Venecias rikthehet në Tiranë

Ju sugjerojme

Ekspertët e Komisionit të Venecias do të rikthehen të mërkurën në Tiranë, por jo për çështjen e shkarkimit të presidentit Ilir Meta. Këtë herë, delegacioni mbërrin në Shqipëri për një vizitë dy ditore (18-19 shtator) për të mbledhur mendime në lidhje me ligjin e pronave.

Kuvendi i është adresuar Komisionit që në dhjetor të vitit të kaluar për mbi 200 nene të ligjit, për të cilat ekspertët kërkojnë opinione shtesë.

Në agjendën e delegacionit thuhet se do të takohen me deputetë, përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, të Brendshme, të Financave dhe Ekonomisë, të Punëve të Jashtme, por edhe me Avokatin e Popullit dhe Avokatin e Shtetit, si edhe me përfaqësues të sistemit të drejtësisë, shoqërisë civile dhe të komunitetit ndërkombëtar.

“Opinioni paraprak është llogaritur të jepet në mbledhjen e komisionit në tetor 2019”, thuhet në njoftimin zyrtar./A2

Etiketa: Ekspertet e Komisionit te Venecias