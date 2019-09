Komisoni i Venecias në Tiranë, reagon PD: Do na takojnë të parët

Ju sugjerojme

Partia Demokratike ka reaguar ndaj lajmeve të publikuara në disa media, sipas të cilave anëtarë të Komisionit të Venecias nuk do të takojnë opozitën. Në reagim, PD-ja thotë se takimi me ta do të jetë i pari në axhendë, ditën e martë në orën 08:00.

Reagimi i plotë:



Lidhur me lajmin e mberritjes se eksperteve te Komisionit te Venecias ne Shqiperi, disa media, duke iu referuar nje axhende te paperditesuar, kane njoftuar se Komisioni i Venecias nuk do te takohet me opoziten. Ne te vertete, takimi me PD dhe LSI eshte planifikuar te jete ne 10 Shtator, ora 08.00, ne Rogner. Perfaqesues te opozites ne takim do te jene Oerd Bylykbashi dhe Klajda Gjosha.

Komisioni i Venecias mbërrin në Tiranë me kërkesë zyrtare të Komisionit Hetimor Parlamentar për shkarkimin e Presidentit Meta. Pra me kërkesën e deputetëve socialistë.

Lexo edhe:

Etiketa: Bylykbashi