Komisoni i Venecias të martën në Tiranë për ‘shkarkimin e Metës’

Ju sugjerojme

Një ditë pasi Ilir Meta do të raportojë para Komisionit Hetimor për shkarkimin e Presidentit, në Tiranë do të zbarkojë Komisioni i Venecias.

Vizita dy ditore do të zhvillohet në datat 10-11 shtator. “Një delegacioni i komisionit të Venecias do të vizitojë Shqipërinë në kuadër të përgatitjes së draft opinionit lidhur me fuqinë e presidentit për vendosjen e datave të zgjedhjeve në sistemin parlamentar”, – konfirmohet në faqen zyrtare të Komisionit të Venecias

Delegacioni do të takohet me presidentin Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama, kryetarin e Parlamentit, Gramoz Ruçi, përfaqësues të shumicës dhe të opozitës, përfshi dhe komisionin e posacëm të hetimit si dhe ministrin e Brendshëm, përfaqësuesit e KQZ, dhe kryetarin në detyrë të Gjykatës Kushtetuese.

Draft-opinioni është në axhendën e sesionit të këtij komisioni që do të mbahet në tetor të vitit 2019.

Etiketa: Komisioni i Venecias