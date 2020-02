Kompanitë celulare rrisin tarifat, Vasili: Abuzim i turpshëm, Ramës s’ia mban të flasë

Ju sugjerojme



Nënkryetari i LSI, Petrit Vasili ka reaguar pas vendimit të kompanive të telefonisë së lëvizshme, për të rritur tarifat e paketave me 15-20%, ndërsa kanë dyfishuar vlerën minimale të rimbushjes e cila nga 100 lekë bëhet 200 lekë. Numri dy i LSI thotë se vendimi është një abuzim i turpshëm me qytetarët, ndërsa akuzon Edi Ramën se ka zgjedhur të heshtë përballë këtij fakti.









Deklarata e Vasilit

Kompanite celulare rritje drastike te cmimeve,por Edi Rames s’ja mban te flase!

Kompanite celulare rritin cmimet.

Asnje fjale nga qeveria.

Qytetaret krejtesisht te pambrojtur.

Qeveria nuk ekziston per qytetaret, por vetem per kompanite e celulareve, qe kane rritur me 15- 20% cmimet e paketave dhe kane dyfishuar cmimin e rimbushjes.

Asnje fjale,asnje veprim, asnje qendrim nga qeveria per te mbrojtur dhjetra mijra qytetare, qe perballen te pafuqishem me rritjen drastike te cmimeve, pa asnje shpjegim.

Ky eshte abuzim i turpshem dhe skandaloz me qytetaret.

Qeveria qe kujdeset me “merak” qe te mos ju preket asnje lek koncesioneve dhe oligarkeve nuk ben asgje per te mbrojtur qytetaret. Kjo po eshte KÇK, por per kete Edi Rames nuk ja mban te flase. Turp dhe neveri per qeverine qe hesht!

