Kompleksi i ri parlamentar, njihuni me projektin 11 miliardë lekë

Byroja e kuvendit vendosi t’i kërkojë Gramoz Ruçit të avancojë me projektin e ndërtimit të kompleksit të ri parlamentar. Ai parashikohet të kushtojë mbi 11 miliardë lek të reja. A2 mësoi se firma me të cilën Kuvendi po negocion është e njëjta që Jozefina Topalli përzgjodhi fituese kur drejtonte ajo legjislativin.

Por projekti i ri është i ndryshëm. Godina e re e modernizuar do të ndërtohet mbi atë ekzistuese të kryesisë së kuvendit, ose ish-Komitetin Qendror.

Përveç negociatës me firmën arkitekturore projektuese, Kuvendi do duhet të bindë edhe Ministrinë e Financave për të dhënë dritën jeshile për 11 250 000 lekët që do të shpenzohen në 4 vjet për ndërtimin e godinës. Nëse financat refuzojnë, Kuvendi ka gati planin B: Rikonstruksionin e godinave të vjetra.

Për vitin 2020, duke pasur parasysh protesta dhe trazirat e ndodhura gjatë vitit 2019, është vënë në dukje edhe nga Garda e Republikës se mungojnë masat e sigurisë, si rrjeta metalike dhe xhama të blinduar.

Pjesë e planit B të shpenzimeve deri në vitin 2022 është dhe rikonstruksioni i sallës së seancave plenare, me një vlerë 161 milionë lekë, ndonëse ishte rikonstruktuar në vitin 2010 nga Jozefina Topalli.

