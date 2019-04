Ju sugjerojme

Sapo ka ndodhur supriza ne Etihad, ku po luhet supersfida për një vend në gjysëm finale mes Man City dhe Totenham. Deri para 6 minutash ishte ekipi i Guardioles i kualifikuar, por ka shënuar Lorente për Totenham dhe rezultati shkoi 4 me 3. Me këtë rezultat, del Totenham, pasi ndeshjen e parë e ka fituar në fushën e saj 1 me 0. Por ka ende edhe të paktën 12 minuta lojë në këtë duel të mahnitshëm.

