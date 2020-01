Dashamir Shehi: Kompromisi për sistemin, kushti për zgjedhjet e parakohshme

Ju sugjerojme

Zgjedhjet e parakohshme, parlamentare, pas përfundimit të reformës zgjedhore po artikulohen gjithnjë e më shumë në spektrin politik shqiptar. Këtë herë, ka qenë kreu i LZHK, Dashamir Shehi, një nga zërat e spikatur opozitarë, i cili ka nxjerrë në dritë kompromisin që këto parti kanë bërë me partinë më të madhe të opozitës, PD.









Shehu shprehet se partitë aleate të PD kanë lëshuar kauzën e tyre për ndryshimin e sistemit, në funksion të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, që për Shehin duhet të mbahen në maj ose qershor të këtij viti. Duke qenë një ndër ithtarët e ndryshimit të sistemit aktual zgjedhor, Shehu shprehet se zgjedhja ka qenë e detyruar, pasi largimi i kësaj qeverie është më emergjente sipas tij, se ndryshimet në sistem.

“Do kisha dashur që sistemi të përmbysej. Nuk jam i zoti të them se kush është më i miri, por do të doja kthim të sistemit mazhoritar me korrektim. U jep shans shqiptarëve të mbërrijnë te personat, dhe partive që të ruajnë kuadrot. E mirë apo e keqe kemi bërë një kompromis, që në shkëmbim të një palë zgjedhjesh të parakohshme deri në maj dhe qershor, pranojmë këtë sistem. Ne do bëjmë luftë deri në fund për zgjedhje të parakohshme. Ndryshe e gjithë kjo zhurmë më duket bujë politike.

Nëse do të shkojmë në zgjedhje në 2021, gjithë kjo ngutje nuk u vlen ndonjë gjë të madhe shqiptarëve”, tha Shehu në një intervistë për Euronews Albania. Sipas tij, ky sistem favorizon mazhorancën në pushtet, por koha nuk pret dhe në këto kushte opozita është e detyruar të lëshojë pe në këtë pikë.

“Këta që janë në shumicë ndihen ngrohtë në këtë sistem që janë. Për interes pragmatik për partitë e vogla, ky sistem është më i mirë, por me një sistem tjetër partitë e vogla do ta kenë shumë të vështirë. Pavarësish kësaj jemi gati të shkojmë me çfarëdolloj sistemi në zgjedhje të parakohshme. Kjo opozitë do të vijë në pushtet me zgjedhje të parakohshme jo se është shkëlqimi, por sepse kjo qeveri që është sot e ka tepruar kaq shumë. Ky personazh që drejton Shqipërinë me arrogancë, injorancën, vjedhjen dhe abuzimin e ka tepruar. Shqiptarëve u ka ardhur në majë të hundës”, theksoi Shehi.

Në fakt nuk është vetëm Dashamir Shehi, që artikulon nevojën për zgjedhje të parakohshme pas miratimit të reformës zgjedhore. Disa ditë më parë nënkryetari i PD, Edmond Spaho, u shpreh se në rast se pas 15 marsit Rama nuk shpall zgjedhjet e parakohshme atëherë opozita do të nisë protestat. Kundër mosndryshimit të sistemit, duket se kanë dalë vetëm deputetët e asaj që quhet opozita e re, të cilët nuk do e kenë më shansin të jenë në listat e deputetëve në zgjedhjet e ardhshme.

Sistemi aktual, është akuzuar se u jep mundësi manipulimi dy partive më të mëdha, dhe pushtet të padiskutueshëm kryetarëve. Sistemi u akuzua dhe për futjen e personave me precedent penalë në parlament. Listat e vitit 2013, por edhe ato të vitit 2017 u mbushën me individë të cilët kishin gënjyer në formularin e dekriminalizimit për të shkuarën e tyre.

Në vitin 2015 si rrjedhojë e kësaj, PD, propozoi dhe arriti të realizonte ligjin e dekriminalizimit ku u penalizuan një sërë individësh me mandate deputeti në xhep, por edhe kryetarë bashkish. Për këtë partitë e vogla dhe jo vetëm fajësuan sistemin elektoral, i cili imponon lista të mbyllura sipas oreksit të kryetarëve, gjë e cila deri diku është e vërtetë por që gjithsesi askush nuk garanton dot se dhe në sistemin mazhoritar apo në atë me lista të hapura nuk do kandidohen persona me precedentë të tillë.

Një ditë më parë, Gjykata Kushtetuese pranoi kërkesën e Shoqatës së Bashkive të përfaqësuar nga Voltana Ademi, për të shpallur zgjedhjet lokale të 30 qershorit në kundërshtim me kushtetutën. Në rast se GJK merr një vendim, atëherë nuk është çudi që zgjedhjet të zhvillohen në të njëjtën kohë, ato parlamentare dhe ato vendore, pasi janë në kundërshtim me dekretin e Presidentit për datën e zgjedhjeve, por dhe se janë shkelur një sërë ligjesh që kanë të bëjnë me fshehtësinë e votës por dhe të drejtën për të zgjedhur.

E jo vetëm kaq. Deri më tani, Partia Demokratike ka faktuar pesë raste ku krerët e zgjedhur të njësive të qeverisjes vendore janë aty në kundërshtim me ligjin, ndërsa dy bashki të mëdha dhe një më e vogël aktualisht janë pa kryetarë ose me kryetarin në detyrë siç është rasti i Bashkisë Shkodër.

Zgjedhjet, si e vetmja mënyrë për daljen nga kriza

Prej disa ditësh, Kryeministri Edi Rama, duke shfrytëzuar dhe nevojën që ka Shqipëria për donacione pas tërmetit të 26 nëntorit, po bredh kancelarive të Evropës për të kërkuar jo vetëm mbështetje financiare, por edhe politike, sidomos për sa i përket hapjes së negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Pavarësisht se qeveria dhe segmente të saj mundohen ta paraqesin si një problem të brendshëm të BE refuzimin sistematik për këtë proces, askush në kancelaritë evropiane nuk ka dyshime se problemi është dhe politik. Në Evropë qarkullojnë dy modele, kur bie fjala për negociatat. Është ai i Zoran Zaevit, të Maqedonisë së Veriut i cili shpalli zgjedhje të parakohshme menjëherë pasi iu refuzua kërkesa për në BE, është dhe modeli i Edi Ramës, që kërkon ta adresojë problemin te të tretët.

Por nuk është fare ashtu. Macron, Merkel por dhe pjesa skeptike ose jo e Evropës e di fare mirë se Shqipëria është eksportues i krimit të organizuar dhe derivateve të tij në Evropë. Të gjithë e dinë se përpara se të çirremi për reforma, duhet spastruar politika një herë e mirë nga krimi, dhe kjo mund të vijë vetëm me zgjedhje të parakohshme.

Raste ka plot në Evropë e kudo në botë, ku zgjedhjet e parakohshme janë zhvilluar për shumë më pak se çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Vendit për shkak të gjithë këtyre që thamë, po i mohohet një prej aspiratave që ishin prelud i demokracisë, në fillimin e viteve kur shqiptarët rrëzuan diktaturën.

“Shqipëria si Evropa”, por që askush s’mund ta mendonte asokohe se krimi, dhe deformimi i demokracisë do e mbante peng ëndrrën dhe pas 30 vjetëve të rrëzimit të sistemit komunist.

Kume: Në rast se miratohet kodi, zgjedhjet mund të mbahen në tetor

Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kristaq Kume, tha dje gjatë një interviste për televizionin Fax News, se zgjedhjet e parakohshme mund të mbahen në muajin Tetor në rast se reforma zgjedhore përfundon brenda 15 marsit të këtij viti. Kume shprehet se reforma duhet të arrijë të bëjë të zbatueshëm standardin e votës, ndërsa thekson se sistemi aktual favorizon partitë e mëdha. “Të bëhet i zbatueshëm standardi i institucionit të votës.

Kur janë anashkaluar këto arsye të mëdha, janë hedhur në diskutim të tjera arsye siç është vjedhja e votave, mos zbatimi i rregullave etj., duke ia adresuar këto fenomene sistemit, pastaj është e panatyrshme, se nuk është sistemi që i prodhon. Është një artificë që përdoret shumë shpesh për të anashkaluar problemin dhe arsyen që është e domosdoshme për ndërhyrjen në sistem. Janë pikërisht dy partitë e mëdha që nuk duan ndryshimin e sistemit sepse heq prej tyre kompetencat e mëdha për emërimet në Kuvend e në pushtetin vendor. Ky sistem u jep atyre mundësi të përfitojnë nga votat e partive të vogla.

Mënyra se si e kanë zgjedhur sistemin për partitë e vogla, janë të konvertuara në përfitim të partive të mëdha. Si ka mundësi që partitë e vogla që thoshin se ndryshimi i sistemit është pika kryesore e reformës, çuditërisht kanë hequr dorë. Po t’i marrësh parasysh arsyet pse u larguan nga njëra-tjetra kahjet politike bëri që kriza të dalë në dukje. Fakti që kokëfortësia nuk është instrument për të zgjidhur problemin apo për të mbajtur situatën në favor të interesave të tua.

Ka kaluar koha kur mazhoranca vepron si të dojë apo opozita të qëndrojë në të njëjtat pozita. Janë afruar dhe kjo është nisja e procesit për të realizuar zgjedhjet e ardhshme. Për mua nuk ka rëndësi se kur, por se si.

Këto zgjedhje mund të bëhen nëse gjithë këto punë që janë parashikuar të plotësohen, më 15 mars, zgjedhjet e tjera duhet të bëhen në Tetor, sepse nuk ka arsye ta zgjasim më gjatë këtë situatë.

Në këtu kushte unë do të ftoja të thotë çdokush që shumë mirë që ranë dakord, duhet të kemi parasysh se ky vend ka nevojë për zgjedhje të tjera, pasi arritja në përmbushjen e parashikimeve në reformën zgjedhore duhet implementuar”, tha Kume.

