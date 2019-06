Komuniteti Mysliman falet sërish në ‘Sheshin Skënderbej’

Ju sugjerojme

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë njoftoi besimtarët e tij se Fiter Bajrami do të falet ditën e martë, me 4 qershor, në orën 06:00 në “Sheshin Skenderbej”. Gjithashtu bajrami do të falet në disa prej shesheve kryesore të qyteteve dhe nëpër xhami.

Programi i Fiter Bajramit

Data: 04.06.2019

Dita: E martë

Ora: 05:30 – 06:15

Vendi: “Sheshi Skenderbej”, Tiranë

Hapja e programit: 05:30

Lexim Kur’ani: 05:35, Imami i Xhamisë së Et’hem Beut, Elton Karaj

Fjala përshëndetëse: 05:40, Kryetari i KMSH-së, H. Bujar Spahiu

Ligjëratë: 05:45, Nënkryetari i KMSH-së, Lauren Luli

Falja e Namazit: 06:00

Hytbeja: 06:05, Kryetari i KMSH-së, H. Bujar Spahiu

