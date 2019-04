‘Koncert në vitin 1936’ kalon kufijtë, shfaqet për publikun italian

Ju sugjerojme

“Koncert në vitin ’36” prodhim i vitit 1978 u shfaq në Casa del Cinema në Romë në kuadër të festivalit ”Albania, Si Gira”.

Skenari i filmit shkruar nga Kiço Blushi, regjia nga Saimir Kumbaro dhe muzika mban emrin e kompozitorit Limos Dizdari.

“Koncert në vitin ‘36” tregon për vizitën e dy artisteve shqiptare (këngëtare dhe pianiste) në qytetin e Lushnjës gjatë kohës së monarkisë shqiptare gjë që “tronditi jetën e një qytetit tejet konservator”.

Filmi në festival u shfaq me titra në italisht. Rolet në film luhen nga aktorët Manushaqe Qinami; Margarita Xhepa; Robert Ndrenika; Bep Shiroka; Roland Trebicka; Gjon Karma; Albert Verria; Mirush Kabashi; Gëzim Kame; Birçe Hasko; Nikolla Llambro; Enver Dauti; Ilia Shyti dhe të tjerë artistë.

Shfaqjet e filmave deri më datë 7 të këtij muaji do të jenë me hyrje të lirë dhe për çdo film do të ketë diskutime me përfaqësues të kinematografisë shqiptare dhe italiane, si: regjisorë, muzikantë, skenaristë, por edhe historianë dhe studiues që do të udhëheqin publikun në një eksplorim të dyfishtë.

Festivali u hap me filmin “Gjeneral gramafoni” dhe në vijim janë të tjerë tituj të kinematografisë shqiptare.

