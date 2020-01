Konferenca e Donatorëve, Presidentja e KE: Do të mbahet në Tiranë më 17 shkurt

Ju sugjerojme

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula Von der Leyn deklaroi se më datë 17 shkurt do të mbahet në Tiranë Konferenca e Donatorëve, në funksion të rindërtimit të zonave të prekura nga tërmeti shkatërrimtar i 26 nëntorit.

Von der Leyn u ndal edhe tek anëtarësimi në Bashkimin Europian të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, duke u shprehur se do të punohet dhe do të gjendet një rrugë për hapjen e negociatave.









“Do të punojmë për të vënë përpara procesin e zgjerimit. Do ta përmirësojmë këtë. Do të vazhdojmë të bëjmë të pamundurën për anëtarësimin dhe procesin e negociatave për të dyja vendet dhe që të plotësojnë kriteret e duhura. Konferenca e donatorëve, jemi të lumtur për të pas tërmetit të tmerrshëm që ndodhi. Do të përpiqemi të ndihmojmë Shqipërinë në fazën e rindërtimit. Muajt e ardhshëm janë të rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor. Konferenca do të jetë më 17 shkurt”-tha Von der Leyen.

Risjellim në vëmendje se KE ka vendosur të dhurojë 15 milionë euro për Shqipërinë, në kuadër të rindërtimit të mijërave ndërtesave të shembura nga tërmeti me magnitudë 6.3 ballë.

