Kongresi/ PS shpall programin, apo përgatitet Rama për zgjedhje të parakohshme?

Kongresi vjen në një moment kur, gjithnjë e më shumë po përflitet për zgjedhje të parakohshme. Të vjetrit e PS-së, kundërshtojnë autoritarizmin e Ramës dhe paraqesin mocion, ku kërkohet liri shprehjeje dhe verifikim të pasurive të kryeministrit dhe ministrave. Meta ka paralajmëruar dekret për shpërndarjen e kuvendit më 2 mars.

Partia Socialiste do të mbajë nesër kongresin e saj, ku sipas një njoftimi do të diskutohet për tema që kanë të bëjnë me rindërtimin pas tërmetit, paktin për universitetin, të drejtën e pronës e kështu me radhë.Kongresi vjen në një moment kur, gjithnjë e më shumë po përflitet për zgjedhje të parakohshme,dhe vetëmdy javë para 15 marsit kur është dhe afati i fundit iReformës nëDrejtësi. Organizatorëtjanë treguar tëkujdesshëm që këtë fakt mos e përmendin në pikat e diskutimit.Por, një syri të kujdesshëm nuk do ishpëtonte fakti i Prezantimit të programit politik “Shqipëria që duam 2030” gati një vit e gjysmë para zgjedhjeve të vitit 2021. Natyrisht, jo më kot është vendosur viti 2030, për të treguar jo vetëm siguri por dhe një lloj arrogance. Por, gjithsesi zgjedhje do ketë të paktën në nivel lokal. Katër bashkijanë pa kryetar, Shkodra, Durrësi, Vora dhe së fundi Rrogozhina do duhet të zhvillojnë zgjedhje të pjesshme lokale. Humbja në to do ishte një goditje jo e vogël për Ramën. Megjithatë do ishte naivitet të besohej se Rama po zhvillon kongresin për zgjedhje të pjesshme.









Situata

Situata politike nuk është aq e favorshme për qeverinë. Dështimit të hapjes së negociatave, dhe akuzave për korrupsion, i janë shtuar kohët e fundit dhe përplasja institucionale me Ilir Metën, President i Republikës, që duket se po i hap jo pak andralla, të paktën në sytë e ndërkombëtarëve. Meta në një situatë të paprecedentë ka kërkuar tubim qytetar në datën 2 mars, diçka e padëgjuar më parë që një president të thërrasë popullin në protestë kundër qeverisë që ai e ka dekretuar. Presidenti e ka lënë të kuptohet qartë se “në rast se do i kërkohet nga qytetarët, ai do të firmosë shpërndarjen e parlamentit”. AktualishtRamanë parlament ështëi detyruar të operojë me një opozitë gjysmake, me individë kryesisht anonimë që s’përfaqësojnë asgjë. Për më shumë që dhe numri i mandatave përfaqësuese në kuvend ështëi mangët.Në rast se Meta do të nxjerrë dekret për shpërndarjen e parlamentit atëherë do i duhet të operojë me parlamentdhe pushtet lokal që nuk njihen nga Presidentii republikës.Ngritja e Gjykatës Kushtetuesemund të shndërrohet në një tjetër andrallë, pasi ndër çështjet e para që ajo do të marrë në shqyrtim janë dhe zgjedhjet lokale të 30 qershorit, ku Rama me tëtijtë garoi i vetëm dhe sot ka 57 bashki nga 61 në total.

Përçarja

Por ky kongres vjen në një kohë kur brenda partisë socialiste ka filluar dhe përçarja. Kasta e vjetër e saj,në qendër por edhe në bazë, duket se e ka të vështirë të përtypë sjelljet autoritariste të Ramës, apo dhe të grupit të Rilindjes, që akuzohet se ka marrë peng partinë socialiste. 8 anëtarë të saj do paraqesin një mocion ku kërkojnë reformimin e PS-së. Ata kërkojnë që të vendoset oponenca kolektive brenda partisë,të kontrollohen të zgjedhurit e saj, që mos kenë rekorde kriminale dhe numrii mandateve të kupolës së partisë, përfshi këtu dhe kryetarin të mos jetë më shumë se dy. Në mocion ata kërkojnë që forumet drejtuese që bëjnë përzgjedhjen e kandidatëve për deputet, apo në pushtet lokal të marrin për bazë propozimetdhe votimin e bazës dhe jo të vendosin sipasoreksit të kryetarit.Mocionithotë se përfaqëson një grup të gjerë votuesish të PS, dhe mes firmëtarëve janë Arta Dade, Nazmir Bilani, Eva Teqja, Ibrahim Sulaj, Përparim Bodinaku, Maqo Lakrori, IrenaBeqiraj, Luan Zhegu etj.

Bochard: Ideja e një qeverie 100-ditore, një zgjidhje e mundur

Ambasadori i OSBE-së, BerndBochard tha dje se nuk përjashtohet mundësia që tëimplementohet nëreformën zgjedhore zgjedhja e një qeverie kujdestare 100 ditë para zgjedhjeve. Sipas tij, shembull për këtëështë dhe Greqia apo Maqedonia e Veriut, por kjo mbetet që të vendoset nga politika shqiptare.“Nuk është rekomandim i ardhur nga OSBE/ODIHR-i, megjithatë një qeveri teknike përpara zgjedhjeve do të ishte, në parim, një zgjidhje e mundshme. Keni shembullin e Maqedonisë së Veriut, me kushte specifike edhe atë të Greqisë, pra është e mundur, por vendimet i merr politika shqiptare dhe ne nuk japim opinion as pro dhe as kundër” tha Bochard. Propozimi ka ardhur nga Partia Demokratike, por që deri më tani nuk ka marrë dritën jeshile nga ana e mazhorancës megjithëse jemi vetëm 15 ditë para.

Mocionistët kërkojnë verifikimin e pasurive tëRamës

Ndër pikat qëmocionistët do paraqesin nesër në kongres është dhe verifikimi, i pasurive që nga presidenti i Republikës, Kryeministri, e deri të krerët e bashkive. Ata kërkojnë që të futet në ligj konfiskimi ikëtyre pasurive ku verifikohen që janë të paligjshme. Ndërkohëi kërkohet PS që të dënojë manipulimin e votës dhe krimit elektoral, akuza këto të hedhura jo pak nga ana e opozitës.

Verifikimi sistematik dhe pa asnjë përjashtim i pasurisë së të gjithë personave që kanë kryer, kryejnë ose do të kryejnë funksionet e presidentit të Republikës, kryetarit të Kuvendit, kryeministrit, ministrit, deputetit, kryetarit të bashkisë;

Konfiskimi i pasurive të tyre të paligjshme;

Partia Socialiste mbështet politikisht dhe publikisht ndëshkimin ligjor, politik dhe publik të manipulimit dhe vjedhjes së votave, që mund t’i bëhet çdo lloj forme të shprehjes së vullnetit të popullit (zgjedhje parlamentare e vendore, referendume, për çështje me interes publik, qendror dhe vendor).Ndëshkimi ligjor është i mundshëm pavarësisht kohës se kur provohet krimi elektoral dhe pavarësisht statusit politik të personit apo personave porositës, manipulues dhe vjedhës të votave.

Agjenda, kongresi do mblidhet për objektivat e qeverisë

Temat e diskutimeve do të jenë nga tërmeti dhe pasojat e tij, pakti për Universitetin dhe politikat arsimore, drejtësia, energjia dhe infrastruktura dhe deri te procesi i integrimit.

10.00 – Hapja e Kongresit. Seanca e Parë

Fjala e hapjes nga Sekretari i Përgjithshëmi PS,Taulant BALLA

Përshëndetje nga Presidenti i Partisë Socialiste Europiane, Sergei STANISHEV

Raportim mbi drejtimet kryesore të politikave tona legjislative dhe qeverisëse

Rindërtimi pas tërmetit të 26 nëntorit 2019

Pakti për Universitetin dhe politikat arsimore

Drejtësia dhe sundimi i ligjit

Energjia dhe Infrastruktura

Shqipëria që duam dhe turizmi

E drejta e pronës, mbrojtja e territorit dhe procesi i legalizimeve

Integrimi Europian dhe Rajonal

Fjala e Kryeministrit të Shqipërisë, Kryetarit të PS, EDI RAMA

12.00 – Seanca e Dytë

Raporti i Komisionit të Verifikimit të Mandateve, Kryetari i Komisionit, Shpëtim CAMI

Raport mbi gjendjen e strukturave të PS, Sekretari Organizativ dhe i Koordinimit Elektoral të PS, Arben PËLLUMBI

Programi Politik “ SHQIPËRIA QË DUAM 2030”, Sekretari për Koordinimin e Këshillave të Rajoneve, Ilir BEQAJ

Prezantimi i ndryshimevedhepërmirësimevenëStatutin ePartisë, Alket HYSENI

Agjenda politike e PS deri në Qershor 2021, Sekretari i Përgjithshëm, Taulant BALLA

