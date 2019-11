Koni debatoi me Beqajn për trajtimin e veshkave tek “Amerikani”

Ju sugjerojme

Në intervistën për Mapo, mjeku urolog Artan Koni ka treguar përplasjet me ish-ministrin Beqaj për një projekt që ai kishte për të bërë trajtimin e veshkave në spitalin shtetëror. “Unë kam kryer operacionin e transplantit të veshkave pranë Spitalit Amerikan deri para një viti, ku pacientët operohen me paratë e shtetit. I thashë ministrit Beqja; të vij të bëj 10 trasplante veshkash në QSUT falas që të mos kufizohemi vetëm në 20 pacientë në vit, siç është marrëveshja me Spitalin Amerikan, ku bëhen trasplantet me paratë e shtetit. Por ai nuk pranoi”– tregon Koni.

Kjo përplasje nxjerr në pah problematikat që ka programi i “paketave falas” që ofron shteti duke subvencionuar operacione të vështira në spitalet private me arsyetimin që nuk kryhen dot në QSUT. Në Spitalin Amerikan në Tiranë transplanti i veshkës ofrohet falas pasi ai është pjesë e paketave shëndetësore që finanohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, ka njoftuar ministria e Shëndetësisë, por numri i operacioneve që financohen është i kufizuar në buxhet vetëm në 20 operacione të tillan në vit.









Monopoli i transplantit të veshkave me paratë e shtetit është i Spitalit Amerikan ndërkohë që autoritetet shtetërore refuzojnë kryerjen e këtij operacioni dhe në QSUT meqë doktorët e aftë për ta realizuar nuk mungojnë, madje dhe vetofrohen vullnetarisht për ta bërë këtë, siç është rasti i dëshmuar nga dr.Koni.

Në intervistën për Mapon mjeku Artan Koni tregon odisenë e takimeve me drejtues të QSUT-së që nuk janë të hapur për ta modernizuar sistemin shtetëror shëndetësor.

“Që kur u ktheva nga studimet dhe specializimet jashtë vendit doja të kontribuoja në QSUT për të bërë një mjekësi bashkohore. Në QSUT nuk është se më pritën me krahë hapur, më thanë ke një CV shumë të mirë, po profili i pacientëve që na vijne ne në QSUT është profili i ulët nga ana profesionale. Pra shkurt muhabeti nuk ka nevojë të jesh shumë i mirë për të bërë punën, ti qenke shumë i mirë, më i kualifikur se ç’duhet. Pata rastin të takoj ministrn Ilir Beqja në atë kohë dhe folëm për një projekt që doja të bëja unë në QSUT për punën e trasplanteve të veshkave dhe ai nuk e priti mirë këtë projekt. Jam munduar disa herë të takoj zonjën Manastirliu kur ishte drejtoreshë në QSUT. Nuk më ka pranuar se kishte përherë mbledhje. Jam takuar me Enkel Jotin disa herë kemi folur për disa projekte si ta ngremë shërbimin e neurologjisë në QSUT. Më ka thënë përherë që po ke shumë të drejtë jam me ty po realisht nuk ndryshoi asgjë”– tregon Koni.

Si kaluan operacionet nga shteti tek privati

Operacioni i parë për transplantin e veshkave në Shqipëri është kryer në QSUT në vitin 2009. Atë vit pas realizimit të ndërhyrjes së parë u premtua se në spitalin e Tiranës do të bëheshin nga 12-15 ndërhyrje të tilla brenda vitit, një lajm ky i shumëpritur nga qindra pacientë që vuajnë nga problemet me veshkat. Projekti i Komunitetit Evropian, Interreg III në bashkëpunim me rajonin e Pulias trajnoi mjekët shqiptarë dhe me asistencën e mjekëve italianë u kryen disa transplante të tjera me sukses. Fondet e këtij projekti i mundësuan qendrës spitalore universitare “Nënë Tereza”, të gjithë infrastrukturën e nevojshme për të realizuar një ndërhyrje të tillë; një sallë me të gjitha parametrat ku do të bëhej ndërhyrja, trajnimin e mjekëve, laboratori dhe çdo gjë tjetër.

Por çfarë ndodhi më pas?

Nga viti 2009 deri në vitin 2013 nuk u krye më asnjë operacion i tillë në QSUT. Ministria e shëndetësisë vendosi që t’ia kalojë këtë shërbim një spitali privat duke u dorëzuar me arsyetimin se nuk kishte mjekët dhe mundësitë teknike për t’i bërë këto operacione.

Kostoja e një operacioni të tillë llogaritet të paktën 20 mijë euro. Sipas statistikave zyrtare rreth 200 pacientë shqiptarë humbin jetën në vit nga azotemia, humbja e funksionit të dy veshkave. Vetëm 20 prej tyre arrijnë të futen në operacion pasi aq është numri i përcaktuar nga ministria.

LEXO EDHE:

Etiketa: Koni debatoi me Beqajn për transplantin e veshkave dhe Spitalin Amerikan