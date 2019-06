Conte i kërkon Interit të blejë yllin e Realit

Ju sugjerojme

“El Chiringuito TV”, bën me dije se Konte i ka kërkuar Interit, të nisë interesimin për yllin e Realit, Gareth Bejl. Bejl nuk është më në planet e Zidanit dhe një largim nga Madridi është thuajse i sigurtë. Kështu Interi është gati të futet në tratativa me Realin për uellsianin. Mirëpo transferimi i uellsjanit në Itali nuk do të ishte një operacion i thjeshtë, pasi Reali nuk do e lëshonte sulmuesin pa një shifër të “majme”, që nuk dihet nëse Inter është gati ta ofrojë apo jo.

Etiketa: Bale