Korçë/ Çifti i të moshuarve shërohet nga koronavirusi, ishin edhe me sëmundje të tjera

Një çift të moshuarish në Korçë kanë dalë nga spitali sepse kanë rezultuar negativ me COVID-19. Lajmin e konfirmoi Drejtori i Spitalit të Korçës, Litian Broka në “Facebook”. Sipas tij, Yzdeini 79 vjeç vuante edhe nga sëmundje të tjera, por sërish u shërua.





“Lajmi i dytë i mirë për qytetarët e Korçës, edhe çifti i pensionistëve Yzedini 79 vjet dhe Sanija 78 vjet, lënë sot Spitalin Infektiv të shëruar plotësisht nga COVID-19. Shqetësimi për Yzedinin ishte i madh pasi vuante nga sëmundje respiratore por ja doli falë trajtimit me kujdes në Spitalin Rajonal të Korçës dhe impenjimit të mjekëve të Spitalit Infektiv. Edhe njëherë faleminderit gjithë stafit mjekësor. Faleminderit Dr. Pëllumb Pipero për telefonatat pozitive në këto dy ditë dhe punën e palodhur në front kundër koronavirusit. Do të them diçka në zhargonin korçar “të lutem këtë dorë mbaj”, – shkruan Broka.









Dje u konfirmua shërimi edhe i menaxherit të një lokali në Korçë, që dyshohet se infektoi edhe personat të tjerë.

