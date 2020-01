Korçë/ Dy refugjatë marokenë kërcënohen dhe thikë dhe grabiten

Ju sugjerojme

Dy marokenë që kanë kaluar kufirin e gjelbër mes Greqisë dhe Shqipërisë, duke arritur të hyjnë në janar të 2020 në territorin Shqiptar, janë ndeshur në Korçë me një grup grabitësish, që i rrahur, vendosur thikën në fyt dhe më pas i kanë zhveshur, duke i grabitur sendet me vlerë që ata kishin.

Xhad Almardi dhe Emin Labib, marokenët e futur ilegalisht në Shqipëri, kërkonin të udhëtonin në drejtim të Tiranës, dhe kanë rënë dakord që Mikel Rënxa, Kristi Deti, Andrea Grabocka dhe Klajdi Islamaj, ti transportonin me makinë, kundrejt një pagese prej 80 euro. Por sapo kanë hipur në makinë, e kanë parë veten nën thikat e katër personave të mësipërm, të cilat ja kishin vënë në fyt. Marokenëve u janë hequr dhe pantallonat me qëllimin e vetëm gjetjen e sendeve me vlerë si telefona dhe euro.









Atyre u kanë marrë me forcë të gjitha sendet që kishin me vete, që janë tre aparate telefoni; një sasi rreth 350 euro; çantat me tesha që kanë pasur me vete.

Por pas grabitjes dy marokenët e kanë denoncuar rastin në policinë e Korçës, duke deklaruar ngjarjen. Nga përgjimet e kryera dhe ballafaqimi në polici me dy marokenët është bërë e mundur identifikimi i katër autorëve të kësaj ngjarje të rëndë.

Më konkretisht të arrestuarit Mikel Rënxa, Kristi Deti, Andrea Grabocka dhe Klajdi Islamaj, kanë dalë sot para gjykatës, ku janë njohur me masën e “arrestit në burg” që ka vendosur trupi gjykues.