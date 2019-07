Korçë/ “Skoda” përplaset me motorin, një në gjendje të rëndë

Ju sugjerojme

Një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Korçë-Pogradec, ku një mjet tip “Skoda” është përplasur me një motor. Për pasojë, është dëmtuar drejtuesi i motorit, i cili ndodhet në Spitalin e Pogradecit në gjendje të rëndë për jetën.

Aksidenti ka ndodhur pranë vendit të quajtur “Kryqëzimi i Rrëmenjit” ku janë përplasur mjeti tip “Skoda” me drejtues shtetasin A.Zh, me një ciklo-motor me drejtues shtetasin Sh.S., rreth 35 vjeç, banues në fshatin Gështenjas, Pogradec.

