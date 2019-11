Koreografët shqiptarë licensë nga USA për organizimin e “HHI Albania”

Ju sugjerojme

Për herë të parë në Shqipëri do të organizohet ‘HHI Albania’ (Hip-Hop International Albania), ku grupe të ndryshme kërcimi nga Shqipëria dhe Kosova, do të marin pjesë për të konkuruar e më pas për të përfaqësuar Shqipërinë në ‘Hip-Hop International 2020’ i cili do të zhvillohet në Arizona.

E drejta ekzksluzive për këtë organizim, është e koreografit të njohur Tan Brama sëbashku me Erduan Xhaferi dhe Albano Braimllari.









Në një prononcim për Boldnews.al, Tan Brama u shpreh se së fundmi është licensuar nga USA për të organizuar ‘HHI Albania’ me qëllim përfaqësimin e Shqipërisë në ‘HHI 2020’.