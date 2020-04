‘Koronavirusi aktiv për 2 vitet e ardhshme, një në katër pacientë nuk kanë simptoma’

Ju sugjerojme



Drejtori i Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) thotë se një në katër pacientë me koronavirus në SHBA. janë asimptomatikë.





Dr. Robert Redfield tha në një deklaratë se kjo ndoshta shpjegon arsyen pse koronavirusi vazhdon të përhapet në të gjithë vendin, edhe kur janë miratuar masa të rrepta për distancimin shoqëror.









Në SHBA., ka më shumë se 210 00 raste të konfirmuara të virusit, por zyrtarët federalë të shëndetësisë besojnë se numrat janë shumë më të larta.

“Një nga gjërt që ne kemi vërtetuar është se një numër i konsiderueshëm i individëve të infektuar mbesin asimptomatikë. Kjo mund ndodhë në 25 përqind të njerëzve”, tha Redfield.

Drejtori i CDC tha që njerëzit asimptomatikë mund të përhapin virusin deri në 48 orë para se të shfaqen ndonjë simptomë.

Janë shfaqur disa raporte të pacientëve të diagnostikuar që thanë se ata nuk kanë pasur asnjë simptomë si kollë, ethe apo gulçim.

Një studim i ri nga Islanda zbuloi se 50 përqind e atyre që testuan pozitive thanë se ishin asimptomatikë.

Kjo do të thotë nga 17.900 njerëz të diagnostikuar me virus, 8,950 nuk kanë kollitje të përvojës, ethe ose gulçim.

Për shkak të këtyre përfundimeve, agjensia po konsideron këshillimin e publikut të gjerë për të veshur maska sa herë që shkojnë jashtë.

Redfield paralajmëroi që për 24 muajt e ardhshëm, virusi do të ketë efekt në jetën e përditshme.

Ai është gjithashtu bie dakort me Dr.Anthony Fauci, drejtor i Institutit Kombëtar të NIH për Alergji dhe Sëmundje Infektive, ku thotë se po vjen një valë e dytë.

“Ky virus do të jetë me ne. Kam shpresë se do ta kalojmë këtë valë të parë dhe do të kemi kohë për t’u përgatitur për valën e dytë,” tha Redfield për NPR.

