Koronavirusi/ Basha: Rama i vonuar, nuk mori parasysh kërkesën tonë

I ftuar në Opinion, kreu i PD-së, Basha akuzoi kryeministrin se nisi me vonesë masat për parandalimin e koronavirusit. Basha tha se më herët kishte kërkuar të merreshin masat dhe të kontrolloheshin qytetarët,ashtu sikundër doli tani policia.

Ai tha se nëse policia do të dilte më herët për këtë kontroll që po bëhet tani, do ta kishte më të lehtë. Të gjithë personat tha ai që kanë ardhur nga Italia do të ishin të skeduar. Ndërkohë shtoi se me Italinë duhet të dimë se kemi lëvizje të mëdha, 7-10 mijë qytetarë lëvizin në ditë.









Etiketa: Basha