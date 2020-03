Koronavirusi/ Berisha: Qeveria tregoi dhe njëherë që është e papërgjegjshme

Ju sugjerojme



Ish-kryeministri Sali Berisha në një lidhje me ‘Skype’ me emisionin 360 gradë, deklaloi se qeveria shqiptare veproi me shumë vonesë ndaj koronavirusit. Ai deklaroi se në një kohë që Italia përballej me vështirësi të mëdha dhe në humbje në njerëz, rilindasit nuk morën asnjë masë por bënin propagandë në media. Sipas Berishës qeveria tregoi edhe njëherë se është e papërgjegjshme.





” Do të thoja se e vërteta dhe vetëm e vërteta është rruga për ta dalë për të mundur këtë të keqe, që ka pllakosur planetin. E vërteta është se për fatin më të keq këtu u veprua të paktën për 70 ditët e para të epidemisë me gënjeshtra dhe vetëm gënjeshtra.









Nëse nuk njohim gabimet që bëjmë vazhdojmë dhe i përsërisim ato me pasoja shumë të rënda.

Nga mesi i dhjetorit deri në datën 9 mars në këtë vend nuk është karantinuar qoftë dhe një qytetar i vetëm që vinte nga vendet e infekuara. Në këtë vend që nga mesi i dhjetorit dhe deri para 3 ditësh nuk ëshstë shpenzuar asnjë qindarkë, nuk është marrë asnjë masë e vetme për tu përgatitur ndaj kësaj epidemie.

Nuk jemi më vend i varfër, futemi në grupin e vendeve me të ardhura të mesme të larta, që do të thotë nuk jemi apsolutisht një vend i varfër. Pra ne ndejtëm duarkryq 2 muaj rresht nga papërgjegjshmëria.

Në datën 25 shkurt kryeminstri i Italisë shpalli izolimin e plotë të 10 distrikteve të vendit, atë ditë kam kërkuar që të bllokohen të gjithë shtetasit që vijnë nga këto zona, por askush nuk u pengua. Tirana gumëzhinte se janë shfaqur rastet e para të koronavirusit në Shqipëri, nuk u mor asnjë masë.

Humbëm më shumë se dy muaj kohë pa marrë një masë të vetmë. Nuk u bë përgatitja më minimale as për personelin shëndetësor”, deklaroi Berisha.

