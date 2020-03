Koronavirusi, ja si duhet rekuperuar dështimi në dy fazat e para

Ju sugjerojme



Pasi iu shpif njerezve edhe neper celulare, pa u respektuar privatesine, kryeministri u shfaq i veteizoluar ne bunkerin e Surrelit. Lajm i mire, se mbase do te kete kohe te lexoje per te kuptuar se ka deshtuar ne menaxhimin fillestar te kesaj situate, por e ka nje shans te reagoje si duhet, per te rikuperuar gabimet trashanike te bera deri tani.

Qeveria dhe strukturat e saj kane deshtuar krejtesisht ne DY FAZAT E PARA dhe shume te rendesishme: parandalimin e prekjes nga virusi dhe gjurmimin e izolimin e rasteve te prekura, dy faza keto tejet vendimtare per te ulur ne minimum dhe per ta shtrire ne kohe, paraqitjen e rasteve me te renda dhe atyre me komplikacione, te cilat do kene nevoje per shtrim ne spital apo terapi intensive dhe reanimacion. Kjo situate do te rrezikoje ta beje te pamundur perballimin e trajtimit sipas protokollit, te pacienteve ne gjendje te rende, ne rast shtimi te fluksit te ketyre pacienteve, pikerisht nga mungesa e theksuar e kapaciteteve logjistike dhe njerezore, duke bere qe te deshtonte edhe FAZA E TRETE.









Pikerisht per te evituar kete situate, ishte jashtezakonisht e rendesishme menaxhimi ne menyren e duhur i dy fazave te para, ato qe kryeministri me papergjegjshmeri nuk i konsideronte te rendesishme dhe qe e kaloi lehte duke thene: “virusi do te shperndahet kudo dhe ne nuk e ndalojme dot”.

TANI duhet te merren masa urgjente per te rritur kapacitetet trajtuese, duke SIGURUAR HAPESIRAT, LOGJISTIKEN, PAJISJET DHE PERSONELIN E MJAFTUESHEM PER TERAPI INTENSIVE DHE REANIMACION.

Njekohesisht eshte e domosdoshme te sigurohen KUSHTET E NEVOJSHME MBROJTESE PER PERSONELIN MJEKESOR te urgjences, por edhe te te gjithe sistemit shendetesor paresor ne te gjithe Shqiperine, i cili po perballet ne vije te pare me kete virus.

Pra, SOT eshte e rendesishme te lihet menjane deliri dhe propaganda e t’i paraprijme situatave qe do krijohen dhe jo te mjaftohemi me regjistrimin e pasojave.

Duhej ta kishim bere me kohe ne fakt, po te kishim shtet, por ne kemi klloun ekranesh.

