Koronavirusi në Shqipëri/ Rama: Nuk do mbyllim kufijtë, OBSH e kundërshton

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar sot nga mbledhja e jashtëzakonshme e Qeverisë, pas konfirmimit zyrtar të dy rasteve të para me koronavirus në vendin tonë se OBSH kundërshton me forcë mbylljen e kufijve.

“Në gjithë vendet ku ka prevaluar qetësia dhe vetëpërmbajtja dhe administrimi i këtij fenomeni kërcënues është më i mirë. OBSH kundërshton me forcë mbylljen e kufijve. E them këtë se në mënyrë të vazhdueshme është predikuar nga burime të pacertifikuara që nuk kanë asnjë kompetencë për këshilltarin apo sugjeruesin se duheshin dhe duhen mbyllur kufijtë dhe sic tregojnë eksperiencat e vendeve mbyllja e kufijve është një masë shumë drastike e përdoruar pothuajse fare apo pjesërisht në raste shumë specifike të lidhur me të dhëna shumë specifike që vendi sot nuk i ka”– tha kryeministri Rama.









Etiketa: Edi Rama