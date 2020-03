Koronavirusit po i vjen fundi? Epidemiologu kinez: Ja kur do shpëtojë bota nga virusi

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Fundi i koronavirusit aktualisht duket si një perspektivë e largët për pjesën më të madhe të planetit, pasi bota po merret me një pandemi të lulëzuar. Ekspertët vlerësojnë se COVID-19 mund të qarkullojë edhe për muajt e ardhshëm.





Rastet e coronavirusit kanë bllokuar miliona banorë nëpër Evropë tani, me gati 22,000 infeksione totale vetëm në Itali, që kur COVID-19 u shfaq në fillim të këtij viti në Evropë.









Virusi pritet të shkaktojë një seri sfidash si për ata që vuajnë nga sëmundje, ashtu edhe për ata që nuk vuajnë për muajt e ardhshëm, shkruan experss.co.uk.

Një epidemiolog kryesor kinez tha se COVID-19 mund të vazhdojë të qarkullojë për muajt e ardhshëm.

Duke folur në një konferencë shtypi nga qyteti i Guangzhou, Kinë muajin e kaluar, Zhong Nanshan, ish-presidenti i Shoqatës Mjekësore Kineze që zbuloi shpërthimin e SARS në vitin 2003, tha se virusi mund të qarkullonte deri në verën e këtij viti.

Ai tha: “Zhvillimi i epidemisë globale parashikohet të vazhdojë deri të paktën në qershor”.

Ekspertë të tjerë janë në një fjalë me doktor Nanshan, duke thënë se COVID-19 do të “djegë veten” brenda disa muajve të ardhshëm.

Përhapja e SARS – një coronavirus tjetër – në 2003 arriti të infektojë më shumë se 8,000 njerëz, por virusi u zbeh ndërsa moti u ngroh.

Doktor Howard Markel, drejtor i Qendrës së Historisë së Mjekësisë në Universitetin e Miçiganit, tha që virusi mund të luftojë pasi njerëzit gradualisht zhvillojnë imunitet.

Ai tha: “Nëse do të kisha parashikuar, unë do të thosha se është shumë e mundshme deri në maj ose qershor ose korrik – dhe ky virus do të digjet vetë”.

Disa vende kanë parë tashmë shenjën e parë të kësaj djegieje, pasi zyrtarët kinezë të shëndetit thanë që rastet e COVID-19 kanë arritur kulmin në rënie.

Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë tha se beson se vendi ka kaluar një kulm të infeksioneve, më shumë se tre muaj pasi u shfaq për herë të parë në Kinë.

Aktualisht, duket se shumica e vendeve ende nuk kanë përjetuar kulmin e tyre, gjë që do të sinjalizonte fillimin e fundit me COVID-19.

Etiketa: Howard Markel