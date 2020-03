Koronavirusi/ Basha-Qeverisë: Zbatoni pa kompleks masat e propozuara nga PD

Ju sugjerojme



Kreu i PD, Lulzim Basha ka publikuar masat nga propozimi i PD që lidhen me mbrojtjen shëndetësore dhe sociale të qytetarëve shqiptarë në këtë situatë me koronavirusin.

Basha shprehet se qeveria duhet të rrisë fondet për mbrojtjen shëndetësore, sociale, për pajisjet, kitet dhe aparaturat e nevojshme për trajtim të pacientëve me COVID- 19 pasi 3 milion euro të alokuara nga qeveria sipas Bashës janë shumë pak në krahasim me 12o milionë euro që janë planifikuar për t’i dhënë oligarkëve me PPP.









Situata emergjente kërkon masa emergjente! Ftoj qeverinë që në këtë kohë krize të mos ketë asnjë kompleks të zbatimit të masave ekonomike dhe sociale të propozuara nga PD por të veprojë pa humbur kohë dhe të adoptojë këto masa për hir të të gjithë shqiptarëve. Koha nuk pret!

Alokimin e fondeve të nevojshme në përballimin e kostove për testimet për personat që mund të jenë prekur nga COVID -19 dhe për trajtimin e të sëmurëve, numri i të cilëve është rritur që nga momenti i zbulimit të “pacientit 0” dhe pritet të rritet dita-ditës. Nuk duhet të ketë mungesë fondesh për të blerë të gjitha pajisjet, kitet e nevojshme testuese dhe aparaturat për trajtim, sepse koha nuk pret, koha kushton jetë!

Rritjen e fondeve në buxhet për mbrojtjen shëndetësore në tërësi.

Rritjen e fondeve në buxhet për mbrojtjen sociale, sidomos ndaj atyre të moshës së tretë.

Këto alokime fondesh dhe mbështetja me fonde të menjëhershme janë plotësisht të mundura, po të kemi parasysh se vetëm gjatë këtij viti, qeveria ka planifikuar të harxhojë 40 herë më shumë për PPP-të, sesa ka alokuar për koronavirusin: 120 milionë euro janë planifkuar për 10 oligarkë dhe 12 PPP, ndërkohë që vetëm 3 milionë euro janë alokuar për krizën e koronavirusit.