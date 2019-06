Mos u ankoni nga temperaturat e larta që shoqëruan muajin Qershor, sepse Korriku do të vijë me përvëlues. “Metoalb” ka parashikuar se në muajin qe vjen, rreshjet e shiut do të jenë të pakta për të mos thënë inekzistente. Temperaturat do të jenë mbi mesataren shumëvjeçare, e pritet të arrijnë mbi 40 gradë celcius. Harrojeni muajin me rreshje dhe temperatura normale, korriku do jetë “flakë”.