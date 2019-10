Kosova jashtë shengenit ballkanik? Rama: Unë s’do isha këtu nëse…

Ju sugjerojme

Pas nënshkrimit të deklaratës së përbashkët me Presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç dhe Kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, për Mini Shengenin në Ballkanin Perëndimor, Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, dha një intervistë në Novi Sad, nga ku u shpreh se nuk ka asnjë veto për Kosovën.

“Serbia nuk ka vënë asnjë veto për Kosovën, përndryshe unë nuk do të isha këtu duke shtrënguar duart”. Kryeministri theksoi se në takimin e 10 nëntorit në Ohër do të jenë të ftuar të 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Çfarë prisni nga kjo marrëveshje?

Do të jetë një proces i vazhdueshëm konkretizimi. Thjesht, duhen vënë në jetë gjëra që janë thënë dhe janë stërthënë në të gjitha tryezat e procesit të Berlinit, në të gjitha takimet e përbashkëta të vendeve të rajonit. Koha nuk pret. Njerëzit me të drejtë kërkojnë shumë më tepër dhe për të bërë shumë më tepër nuk jemi të mjaftueshëm si zona dhe si tregje dhe patjetër që duhet t’i krijojmë hapësirë lirie njerëzve tanë.

A jeni konsultuar me Kosovën përpara se të vini këtu? Pse Kosova nuk ishte pjesë e kësaj marrëveshje?

Ishte një takim i organizuar në këtë format për të çelur një proces ku nuk diskutohet se gjithë përfshirja është shumë e rëndësishme. Ajo çfarë kemi folur e stërfolur për hapjen e kufirit mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe për mundësimin e lëvizjes së lirë pa dy palë kontrolle, vjen dhe bëhet realitet me këtë proces të ri. Bazuar në këtë dakordësi nuk do të ketë më mundësi të buçasë menjëherë thirrja: “Edi Rama po synon Shqipërinë e madhe” apo “një agjendë alternative po triumfon me një plan B, C, D”. Jo, është momenti për t’i bërë të gjitha dhe besoj se kemi nevojë vetëm për një vullnet të fortë dhe një bashkërendim të veprimeve.

Deri më 10 nëntor, a do të keni ju një ftesë publikë për Kosovën apo do të mjaftoheni me këtë çfarë deklaruar sot nga Novi Sadi?

Kryeministri Zaev e tha se në takimin e Ohrit do të ftohen të gjithë. Padiskutim, çfarë është shkruar në deklaratë është më shumë, me gjithë respektin për njëri-tjetrin, sepse është e shkruar e zeza mbi të bardhë dhe e konfirmuar nga tre palët. Serbia nuk ka vënë asnjë veto për këtë. Përndryshe, unë nuk do të isha këtu dhe nuk do të ishim duke shtrënguar duart. Për mua dhe për shqiptarët, kjo është një çështje që nuk negociohet. Kështu që, për sa kohë nuk ka asnjë veto lidhur me këtë, është një kapërcim i madh sepse asnjëherë nuk është folur për lëvizjen e lirë të njerëzve në të gjithë rajonin.

Ju u shprehët se nuk do të prisni që BE t’iu përqafojë dhe t’iu ulë në një tryezë. A po bëhet një zëvendësim me këtë Mini Shenden i integrimit europian?

Jo, në asnjë mënyrë. I gjithë ky proces është i dakordësuar gjatë gjithë rrugës së procesit të Berlinit dhe nuk ka absolutisht asgjë të re në aspektin e ndonjë pike konflikti apo ndarjeje. Deklarata titullohet: Për zbatimin e katër lirive të BE në Ballkanin Perëndimor”./A2 – Marsela Karapanço

LEXO EDHE:

Etiketa: Edi Rama