Kosova ndihma për Shqipërinë pas tërmetit të 21 shtatorit

Kosova i ka ardhur në ndihmë Shqipërisë pas tërmetit 5.8 ballë që goditi vendin pasditen e 21 shtatorit. Qeveria dhe qytetarët e Kosovës kanë shprehur gatishmërinë e tyre të ofrojnë ndihma për familljet e prekura në Durrës, Tiranë dhe Elbasan. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Ekrem Mustafa, e deklaroi këtë gjatë vizitës që kreu në disa prej familjeve të prekura.

“Kam ardhur të solidarizohem me gjendjen aktuale pas tërmetit në Shqipëri. Të prek nga afër situatën dhe të identifikojmë nevojat dhe problemet se çfarë ka mundësi Kosova ti ndihmojë këta qytetarë dhe shtetin shqiptar. Bashkëpunimin me qeverinë shqiptare e kemi shumë të mirë. Edhe me Ministrin e Punëve të Brendshme i kemi të përfunduara të gjitha marrëveshjet që konsistojnë në ndihmat e përbashkëta“, tha ai.

Nga Kavalishenca, zëvendësministri i Brendshëm, Julian Hodaj, deklaroi se ka përfunduar procesi i verifikimit të dëmeve dhe pritet që të nisë puna për ndërtimin dhe rikonstruktimin e banesave.

“Pothuajse është përmbyllur procesi i verifikimit dhe janë përcaktuar dhe prioritetet e ndërhyrjes. Do të fillojë nga ato situata që janë në rast urgjence“.

Tërmeti i cili goditi Shqipërinë në 21 shtator shkaktoi dëme të shumta në Durrës, ku dhjetra banesa dhe disa pallate u klasifikuan si të pabanueshme.

Etiketa: termet 5.8 balle ne tirane